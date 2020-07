Heiligenhaus : Sparkasse schließt Parkplatzschranke bei Nacht

Heiligenhaus Die Kreissparkasse nennt ihre jüngste Idee auf Anfrage einen „sanften Eingriff“. Es ist allerdings einer, der einen ernsten Hintergrund hat: Parkraum ist an manchen Tagen ein knappes Gut in Heiligenhaus.

(köh) So knapp sogar, dass Sparkasse vom 27. Juli an ihren Kundenparkplatz am Südring mit einer Schrankenanlage versieht und ihn montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr zugänglich macht. An den Wochenenden bleibt der Parkplatz geöffnet, um die angespannte Parkplatzsituation in der Innenstadt zu entlasten. Nachts bleibt die Schranke unten.