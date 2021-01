Heiligenhaus : Sparkasse besorgt über Kundenandrang

Heiligenhaus Der Appell: Aufschiebbare Bankgeschäfte vertagen im Sinne der Hygiene- und Abstandsregeln. Die Filiale Selbeck bleibt diese Woche noch geschlossen.

(RP/köh) Zu Wochenbeginn füllte sich die Sparkassen-Hauptstelle an der Hauptstraße mit Kunden, jetzt sieht die Bank Anlass zum Gegensteuern. Die Kreissparkasse Düsseldorf appelliert, nicht gleich die ersten Tage des Jahres zu nutzen, um die Zinsen in Sparkassenbüchern nachtragen zu lassen.

Zur Begründung heißt es in einer Mitteilung: „Die geltenden Sicherheits- und Hygieneauflagen führen auch in den Filialen der Kreissparkasse Düsseldorf zu längeren Wartezeiten.“ Um diese nicht noch auszudehnen, sind Kunden gebeten, „die Dinge aufzuschieben, die warten können: Vor allem das Anfang eines Jahres beliebte Nachtragen der Zinsen auf den Sparkassenbüchern führt derzeit zu Schlangenbildungen“.

Viele Fragen und Serviceanliegen – so zum Beispiel auch das Erteilen von Überweisungen für Versicherungsbeiträge - ließen sich zudem bequem und sicher von zu Hause aus oder über die Sparkassen-App erledigen, so die Kreissparkasse. Und es gibt eine weitere Alternative in Sachen Geldgeschäfte: Die Direkt-Filiale der Kreissparkasse steht montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer 0211 873-0 zur Verfügung.

Geschlossen ist bis 11. Januar die Filiale in der Selbeck. Beratungsgespräche und Besuche der Kundensafes in der Filiale bleiben aber nach vorheriger Terminvereinbarung möglich, verspricht Thomas Meuser, Gebietsdirektor der Kreissparkasse in Heiligenhaus. Nach seiner Beobachtung hatten die Einkäufe im benachbarten Einzelhandel seit Lockdown-Neustart deutlich zugenommen. „Das gilt auch für die Besucherzahlen in unserer Filiale und dem SB-Foyer. Es ist einfach zu voll, die Einhaltung der geltenden Regeln ist nicht mehr zu gewährleisten.“