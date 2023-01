Heiligenhaus Selbeck: Bald mehr Licht für beliebten Schulweg

Der Mobilitätsausschuss einigte sich in der letzten Sitzung des vergangenen Jahres auf ein Maßnahmenpaket. Aufgrund des fehlenden Gehweges und der gleichzeitigen Nutzung als Schul- und Wirtschaftsweg (Zufahrt zum Hof Selbeck), wird seitens der Stadt eine Beschränkung der Geschwindigkeit auf 20 Stundenkilometer angeordnet. Die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs ist aufgrund des Charakters der Straße nicht möglich, „da keine überwiegende Aufenthaltsfunktion vorliegt und auch die Gestaltung des Straßenraumes dieses nicht vermittelt“, wie Verkehrsexperten erläutern. Aufgrund der geringen Belastung, die zudem überwiegend aus dem Wohngebiet kommt, wird der Wirtschaftsweg zwar nicht als bequem, aber als ausreichend angesehen. Da in der morgendlichen Spitzenstunde aber immerhin 40 Fahrzeuge den Weg benutzen und die Tendenz in der dunklen Jahreszeit eher noch mehr zum Auto geht, wird vorgeschlagen, die Lücke in der Straßenbeleuchtung in diesem Abschnitt zu beseitigen und etwa acht Leuchten zu ergänzen. In dem Wirtschaftsweg steht im nächsten Jahr eine Baumaßnahme von Sondervermögen Abwasser und Stadtwerken zur Erneuerung von Leitungen an, in der das Beleuchtungskabel bzw. ein Leerrohr dafür mitgelegt werden kann. Die Kosten für die Beleuchtungserweiterung werden auf 25.000 Euro geschätzt. Die Anlage soll im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrags als Netzerweiterung durch die Stadtwerke Heiligenhaus errichtet werden. Die Abrechnung erfolgt dann vertragsgemäß mit der Stadt Heiligenhaus.