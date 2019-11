Brennpunkte : Sorge um Unfallzahlen in der Stadt

Schürhofer Straße, Pinner- und Dieselstraße gelten als Unfallschwerpunkt. An der Pinner Straße ist inzwischen die Ampeltaktung geändert. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Hauptaugenmerk liegt auf der Pinner Straße. Die SPD will im Verkehrsausschuss die Unfallstatistik diskutieren.

Die Arbeit der Unfallkommission des Kreises in den Jahren 2017 bis 2019 beschäftigt am 19. November den städtischen Verkehrsausschuss. Die SPD-Fraktion bittet um die Mitteilung der Unfallzahlen mit Fahrrädern und Pedelecs in Heiligenhaus für die Jahre 2017, 2018 und 2019 mit Nennung des Unfallortes. Hintergrund ist die Berichterstattung unserer Redaktion. Kernpunkt: Im Kreis Mettmann ist die Zahl der Unfälle mit Fahrrädern und Pedelecs von 2017 auf 2018 „um erschreckende 22,63 Prozent gestiegen“, wie Fraktionschef Peter Kramer kommentiert. Um diesem Trend entgegenzuwirken, sei es notwendig zunächst die Zahlen für das Stadtgebiet zu kennen und anhand der Unfallorte die Unfallschwerpunkte zu erkennen.

Der Kreis Mettmann benennt aktuelle Ergebnisse der Arbeit der Unfallkommission in drei Fällen und nennt auch die bisher gefundenen Lösungen. Die Statistik des Unfallgeschehens bezieht sich dabei auf das Jahr 2017, die Situation von Pedelec- und Fahrradfahrern spiegelt sich in dieser Bestandsaufname nicht.

INFO Termine aus dem Sitzungskalender Die Sitzungsfolge für den November: Am Mittwoch, 13. November, tagt der Immobilienausschuss, tags darauf der Betriebsausschuss. Der Verkehrsausschuss kommt am 19. November zusammen.

Pinner Straße 60, Zufahrt zur Jet-Tankstelle: In 2017 ereigneten sich dort acht Unfälle mit einer schwerverletzten und zwei leichtverletzten Personen. Die Pinner Straße stadteinwärts ist eine zweispurige Einbahnstraße. Hauptunfallursache ist kurzfristiger Fahrspurwechsel. Kommissionsbeschluss: Fahrbahnmarkierungen vervollständigen, Fahrstreifenbegrenzungen vor Zu- und Ausfahrt der Tankstelle anbringen und in Höhe der Zufahrt ein Einbahnstraßenschild anbringen. Die Markierungen sind inzwischen verbessert.

Pinner Straße, Dieselstraße, Schürhofer Straße: Im weiteren Verlauf stadteinwärts gab es in 2017 sechs Unfälle, ein Beteiligter erlitt schwere Verletzungen. Ursache: eine eher unglückliche Schaltung der Fußgängerampel. Es war zu Auffahrunfällen gekommen. In der Zwischenzeit wurden – Stand: Juli 2019 – die Ampel auf der Pinner Straße (vor der Einmündung in die Schürhofer Straße) und die Fußgängerampel hinter der Schürhofer Straße parallel geschaltet.

Westfalenstraße 8: In den Jahren 2017 und 2018 wurden in der Kurve der Umgehungsstraße sieben Unfälle gezählt, drei Menschen leicht verletzt. Ursache: „Teils fuhren Kraftfahrzeuge im Gegenverkehr oder unterschätzten die dortige Kurve“, so das Fazit der Kommission.Inzwischen ist die Spurführung mit Markierungen verbessert. Außerdem stehen inzwischen neue Richtungsweise in den Pflanzbeeten des Kurvenbereichs.