Heiligenhaus: Sorge um fehlende Parkplätze : SPD fordert effizientes Parkraumkonzept

Diese Lösung für das Hitzbleck-Areal ist Zukunftsmusik. Foto: Animation: HBB

Heiligenhaus (RP) Der SPD-Infostand am kommenden Samstag, von 10 bis 12 Uhr, im Eingangsbereich des Rathauscenters, wird diesmal das Parkraumkonzept der Verwaltung kritisch hinterfragen. Wenn alle anstehenden Baumaßnahmen in der Innenstadt in absehbarer Zeit umgesetzt werden, decken die möglicherweise für die Innenstadtbesucher mitbenutzbaren Stellplätze des Einkaufszentrums, auf dem ehemaligen Hitzbleck-Gelände, den Bedarf nicht annähernd.

Es fehlen dann nach Berechnungen der SPD-Verkehrsexperten bis zu 400 Parkplätze in der Innenstadt. Für ein dort vorgesehenes großes Fitnessstudio mit seiner hohen Nutzerfrequenz müssen ebenfalls Stellplätze auf dem Gelände verfügbar sein.

Die SPD kommentiert die aktuellen Pläne so: Die Überlegung der Stadtverwaltung, das Restgrundstück Kiekert durch eine Querstraße von der Campusallee zur Kettwiger Straße zu teilen und im Straßenraum weitere 59 Stellplätze auszuweisen, sei grundsätzlich zu begrüßen. Zuvor müsse aber die Folgenutzung des Gesamtgrundstückes beraten und entschieden werden. Es fielen dann doch 44 Stellplätze weg. Es blieben also netto nur 15 Plätze plus.



