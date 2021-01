Heiligenhaus im Wandel : Einzelhandel – Suche nach dem Masterplan

HEILIGENHAUS In der Stadtentwicklung wollen Politik und Verwaltung neue Grundsteine setzen. Die drei großen Themenfelder heißen Wohnen, Handel und Umweltschutz.

Der Fokus liegt dabei auf der Innenstadt sowie der Ilp und dem Nonnenbruch. Es sei der Stadtverwaltung darum gegangen, Anregungen zu bekommen in der Frage, wie man sich zukünftig aufstellen könne und Dinge auszumachen, die wir für die Zukunft festlegen müssen, sagte der technische Beigeordnete Andreas Sauerwein. Da es um Grundsatzentscheidungen für die Zukunft der Stadt ginge, zog er den Beschlussvorschlag, der sich aus der Wohnraumanalyse ergab, von der Tagesordnungsliste zurück, um den Fraktionen Zeit zu geben, die Experten-Ergebnisse zu diskutieren – die begrüßten diesen Vorschlag. Wichtig sei, so Sauerwein, dass die Wohnraumanalyse nicht isoliert im Raum stehe, sondern mit dem ISEK in einen Gesamtzusammenhang gestellt werde.

Die Kernaussagen der beiden Experten, die zum Thema Wohnen und auch zum Einzelhandel ihre Ergebnisse vorstellten, sind nicht nur miteinander verflochten, sondern auch deutlich: Heiligenhaus hat neben so mancher Schwachstelle, wie der fehlenden Anbindung an die Bahnschiene, deutliche Potentiale. Aber die müssen eben auch ausgeschöpft werden. So attestierte Thomas Abraham vom Beraterunternehmen Empirica der Innenstadt beispielsweise „sehr viele Wohnraumpotentiale“ und empfiehlt die Weiterentwicklung der Hauptstraße. Hier setzte Jens Nußbaum vom Unternehmen „Stadt + Handel“ an, der eindringlich die Erarbeitung eines Zukunftskonzeptes für die Einkaufsinnenstadt nahelegte. Empfohlen wird ebenso ein Leerstands- und City-Management. Gerade dabei sei es ein wahrer Glücksfall, dass Heiligenhaus Gelder aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte” bewilligt wurden, mit denen bald leerstehende Immobilien ebenso in den Fokus gestellt werden, wie das Zentrenmanagement. Gemessen an der vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft von rund 184,2 Millionen Euro, blieben nur etwa 91,3 Millionen (Gesamtstädtischer Einzelhandelsumsatz) in der Stadt, seit 2009 fließt damit mehr Kaufkraft ab. Damit komme Heiligenhaus seinem mittelzentralen Versorgungsauftrag nur „in bedingtem Maße“ nach. Dies sei allerdings mit der ausgeprägten Wettbewerbssituation und der räumlichen Nähe zu weiteren leistungsstarken Mittel- und Oberzentren zu erklären. Mit der Entwicklung des Forum Hitzbleck bestehe aber Hoffnung darauf, je nach Sortimentsstruktur, bisher abfließende Kaufkraft durch neue Angebote binden zu können. Insgesamt gebe es in Heiligenhaus 101 Einzelhandelsbetriebe. Im Jahr 2009 waren das noch 132.