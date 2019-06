Heiligenhaus : Beyer (CDU) will bessere Regeln für Bürgerbus-Fahrer

Der Bürgerbus ist in Heiligenhaus mit seinen Routen und Abfahrtszeiten längst eine feste Institution. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus (RP) Vor allem im ländlichen Raum, aber auch in den Randgebieten größerer Städte, gibt es in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr Bereiche, die nicht mehr ausreichend mit Linienbussen bedient werden, so der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter BEyer. er traf sich kürzlich mit ehrenamtlichen Bürgerbuis-Fahrern in Heiligenhaus. erste Folge des Treffens. ein Brief an Verkehrsminister Andreas Scheuer.Beyer bittet darin um um eine Prüfung der „Verbesserung der Situation der Bürgerbusse - Ausnahmeverordnung für Bürgerbusse von der Fahrerlaubnisverordnung“.

