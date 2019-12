Innogy-Preis : Wie perfekte Hühnerhaltung funktioniert

Emilia (10) und ihre Cousine Paula (19) mit ihrer Hühnerschar im heimischen Garten. Foto: RP/Venn, J.(jvenn)

Heiligenhaus Ein Paradies für Hühner als Familienaufgabe im eigenen Garten – dafür bekamen Paula (19) und Emilia (10) einen Sonderpreis von Innogy.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann

Doris, Flecki, Janina, Blacky und Yakari – es sind nur fünf von derzeit insgesamt elf Haushühnern, die im Garten von Klaus Biehler ein gutes Leben führen – und jetzt vielleicht ein noch besseres. Hier fing vor 20 Jahren aber erst einmal alles mit einem besonderen Geschenk an: „Da haben uns unsere Töchter zwölf splitterfasernackte Hühner geschenkt“, erinnert sich Klaus Biehler.

Die Tiere kamen damals aus einem Forschungsprojekt und ahnten wohl nicht, dass sie nun in ein wahres Paradies einziehen würden. Seitdem wachsen auch die Kindeskinder - wie der Großvater auch - mit Hühnerhaltung von Klein auf heran. Für Emilia (10), die mit ihrer Familie im Sauerland lebt, ist ein Besuch bei den Großeltern immer auch ein Besuch bei ihren gefiederten Freunden, von denen sie Yakarai am liebsten mag. „Weil sie so zahm ist und nicht hackt“, sagt Emilia. Das hat die Grundschülerin dazu inspiriert eine Geschichte über die Hühner zu schreiben, aus der letzten Endes, auf Anregung ihres Opas, ein spannendes Forschungsprojekt wurde: Gemeinsam mit ihrer Cousine Paula (19) aus Heiligenhaus hat sie sich vier Wochen lang mit altersgerechter Fachliteratur zum Umgang mit artgerechter Hühnerhaltung beschäftigt und einen artgerechten Garten angelegt. Denn der Familie liegen die Hühner besonders am Herzen, wie Paula anfügt. Sie schmerze vor allem das Wissen um Massentierhaltung: „Viele Menschen kennen die Zustände in der Massentierhaltung gar nicht, und dass zum Beispiel männliche Küken dort schlicht abgeschlachtet werden, weil man sie nicht braucht.“

INFO Was die Jury schier begeisterte André Saar: „Früher gab es in Heiligenhaus noch viele Selbstversorgergärten mit Hühnern. Mit Blick auf diese Historie und der aktuellen Frage rund um das Thema Klimaschutz fanden wir es spannend und wichtig, dass sich junge Menschen mit Lösungsmöglichkeiten beschäftigen.“ Frithjof Gerstner von innogy war es wichtig, das lebensnahe Engagement der beiden Jung-Forscherinnen auch mit Aufmerksamkeit zu belohnen. Nina Bettzieche findet: „Bei Biehlers wird Umweltschutz einfach gelebt.“

Wie sehr sie die Recherche mit ihrem Großvater die junge Kommunikationsdesig-Studentin geprägt hat, zeigt sich in ihrem Speiseplan: „Ich gehe in die Richtung vegetarisch und sogar vegan zu leben. Wenn ich aber doch einmal Eier kaufe, dann von einem guten, nachhaltigen Hühnerhof, wo die Tiere ein besseres Leben führen.“ Das engagierte Forschungs-Projekt rund um Opas Hühnergarten sorgte beim „innogy Klimaschutzpreis“ dann für so viel Begeisterung bei der Jury (Siehe Infobox), dass man dort kurzerhand einen Sonderpreis aus der Taufe hob: Gemeinsam mit Chefstadtplanerin Nina Bettzieche und André Saar aus dem Rathaus schaute sich Frithjof Gerstner von innogy den nun gut erforschten Hühnergarten persönlich an und überreichte ein Insektenhotel, gefertigt in einer sozialen Essener Einrichtung samt einen auf Firmengrund geimkerten Honig.

Biehler ist achtfacher Vater und dreizehnfacher Großvater, Umweltschutz und die Liebe zur Natur, die scheinen in seiner Familie weiter vererbt zu werden: Eine Tante der beiden Mädchen lebt auf einem nachhaltigen Hof im Westerwald, Biehlers beziehen ihre Eier von dort. Und Sohn Matthias hat gerade ein veganes Kochbuch auf den Markt gebracht. Klaus Biehler selbst ist vor allem eines wichtig: „Die Käfighaltung muss abgeschafft werden.“