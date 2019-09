Stadtbücherei : Leseclub verteilt erste Goldmedaillen

Heiligenhaus Bei der Premiere in den Ferien gelang es, junge Leute für Bücher zu begeistern. 1334 offizielle Entleihungen gab es.

Dafür schlossen sich erstmals Leseratten in Teams zusammen, entweder mit Freunden oder mit der Familie und dann zählte jedes gelesene Buch: Insgesamt 954 Bücher wurden im Rahmen dieser besonderen Aktion bei der Stadtbücherei über den Sommer ausgeliehen, inklusive Verlängerungen waren das sogar 1374 offizielle Entleihungen im Rahmen des Sommerleseclubs. Ein voller Erfolg also für die Macher - und die Teilnehmer, denn die Bücher waren Anlass im Rahmen des SLC selbst kreativ zu werden: In einem Logbuch konnten die Teams den Sommer über ihre Erlebnisse zusammen tragen, gelesene Bücher oder gehörte Hörbücher bewerten, eine eigene Geschichte schreiben, eine Fotostory und eine Buchgeschichte im Karton basteln, den Lieblings-Leseplatz vorstellen und noch vieles mehr. Zu Beginn ist in der Bücherei auch Elisa auf die Aktion aufmerksam geworden und wusste von Anfang an, dass das Spaß machen würde, sie hat gemeinsam mit ihrer Freundin Kaya und ihrem Bruder Viktor mitgemacht: