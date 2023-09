Heiligenhauser Innenstadt Startschuss für Bürgersaal-Pläne

Stolz ist die Stadt mit einigem Recht auf ihre zahlreichen kleinen Bühnen für das Kulturprogramm. IKG-Aula, Club, Museums-Anbau und auch die Dorfkirche Isenbügel sind gefragte Adressen. Anders sieht es aus, wenn nach vielfältig nutzbarem Veranstaltungsraum Ausschau gehalten wird. Nicht nur Sportvereine führen hier seit geraumer Zeit Klage. Jetzt nimmt eine Lösung Konturen an, die Bürgermeister Michael Beck bereits im Sommer gegenüber unserer Redaktion als ein erfreuliches Projekt für die weite Jahreshälfte in Aussicht stellte. Am Mittwoch während der Ratssitzung geht es ins Detail. Die Pläne gehören direkt zum Großgebiet „Integriertes Stadtteilkonzept Innenstadt“.