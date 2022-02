Politik macht Vorstoß : Die Stadt soll Carsharing-Modelle für Heiligenhaus prüfen

HEILIGENHAUS Bei dem Konzept teilt man sich ein Auto mit anderen und bucht es dabei nach persönlichem Bedarf. Bezahlt wird dann nur die tatsächliche Nutzung des Fahrzeugs.

(sade) Sind Carsharing-Modelle ein Gegenentwurf zum Privatauto? Die Heiligenhauser CDU möchte das zumindest in Heiligenhaus geprüft wissen und konnte für ihren Antrag im Mobilitsausschuss die Stimmen der anderen Fraktionen gewinnen. Einstimmig wurde die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob und wie Carsharing in Heiligenhaus funktionieren könnte.

„Seitdem das erste Carsharing-Modell 1988 in Berlin gestartet wurde, entwickelte sich das Modell erfolgreich und passte sich den Erwartungen und Anforderungen regelmäßig an“, heißt es dabei im Antrag. Bei dem Konzept teilt man sich ein Auto mit anderen und bucht es dabei nach persönlichem Bedarf. Bezahlt wird dann nur die tatsächliche Nutzung des Fahrzeugs. Zum 1. Januar 2021 habe es, so die CDU, 228 Carsharing-Anbieter in bundesweit 855 Orten gegeben. Insgesamt seien über 2 Millionen Fahrer in Carsharing Modellen registriert.