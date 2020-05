Heiligenhaus : Gesamtschule setzt künftig auf neue Photovoltaik-Anlage

Heiligenhaus Das Gerüst steht bereits und damit wird nun auch die Gesamtschule an der Hülsbecker Straße eine Photovoltaik-Anlage auf ihr Dach bekommen. An der Realschule hat man bereits gute Erfahrungen mit dieser Technik gesammelt.

(sade) Photovoltaik, das ist die direkte Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie mittels Solarzellen, so kann die Schule einen Teil ihres Stromverbrauches selbst produzieren und CO 2 einsparen.