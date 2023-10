Statistik für den Sozialausschuss So viele Flüchtlinge hat die Stadt schon aufgenommen

Demnach sind in der größten Unterkunft an der Harzstraße von den 154 Plätzen aktuell 149 belegt. Die Unterkünfte an der Ludgerusstraße (72 Plätze) und am Werkerhofplatz (41 Plätze) sind voll belegt. Die kleinste Einheit an der Rhönstraße (18 Plätze) hat gerade mal noch einen Platz frei. Hinzu kommen sonstige Wohnungen mit 122 Plätzen, von denen 99 belegt sind. Mit aktuellen Zuweisungen sind nun 421 Plätze von insgesamt 437 belegt.