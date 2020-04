Handel und Handwerk : „Mein Steuerberater informiert jeden Tag neu“

In ihrem Betrieb fertigt Isabel Fechner-Müller auch Schutzvorrichtungen für Ladenlokal-Theken in Zeiten von Corona an. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Eine Goldschmiedin, eine Boutiquen-Chefin und eine Fachfrau für Lichtwerbung berichten, wie es um ihre Geschäfte bestellt ist.

„Im Handwerk hatte man bis zum Ausbruch der Corona-Epidemie das Gefühl: Das beginnt in einer Phase prall gefüllter Auftragsbücher.“ Auftrräge, das stellte sich für Isabel Fechner-Müller schnell heraus, sind in diesen Tagen aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere: „Jetzt steht sehr viel Material im Lager, das nicht verbaut werden kann.“ Angesichts vieler von Amts wegen geschlossener Geschäfte ist es eben nicht ohne weiteres möglich, bestellte Arrangements auch aufzubauen, sagt die Fachfrau für Lichtwerbung. „Viele Aufträge sind auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.“ Das gilt auch für ein Produkt, das prinzipiell in diesen Tagen sehr gefragt ist. Acrylglas-Konstruktionen zum Aufstellen auf Geschäftstheken mit Durchreiche. „Einige habe ich verkauft, aber auch diese Aufträge werden jetzt zurückgestellt.“

Die konkrete Folge: Fechner-Müller hat bereits an 18. März Kurzarbeit für zwei Vollzeit-Angestellte beantragen müssen. „Von der Agentur für Arbeit kam bisher aber nicht mal eine Kundennummer zurück“, so die Zwischenbilanz Ende vergangener Woche. Den Antrag habe sie persönlich nach Mettmann gebracht und dort eingeworfen. Ihre Befürchtung jetzt: „Es fallen volle Lohnzahlungen an – und der Ausgleich kommt möglicherweise irgendwann viel später.“ Nicht zu vergessen, dass auch die Miete für das Ladenlokal an der Hauptstraße weiter fällig bleibt. Eine Umsatzsteuer-Rückforderung hat Fechner-Müller bereits gestellt – „und mein Steuerberater kommt quasi jeden Tag mit neuen Informationen“. Noch offen blieb zunächst, ob und wann sie die Soforthilfe-Zahlungen für Gewerbetreibende in Anspruch nehmen wird. „Auf Sicht werde ich nicht darum herumkommen“, so ihre Prognose.