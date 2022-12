Experte beim BUND So steht es um den heimischen Wald

Es gibt regionale Unterschiede, der Norden Deutschlands ist stärker als der Süden betroffen. Von 1952 bis 2022 wurde eine enorme Beschleunigung beim Temperaturanstieg registriert: „Das hatten wir in den vergangenen 2200 Jahren nicht, das konnte durch Isotopenuntersuchungen nachgewiesen werden. Die Tendenz geht dahin, dass es heißer und trockener wird. Es kann auch passieren, dass das Klima kollabiert, wenn der Golfstrom versiegt, dann könnte es in Deutschland kälter werden“, so der Referent und berichtet, dass der Wald seit 1984 kränker geworden ist: „2020 war nur jeder fünfte Baum noch gesund“, so Patrick Esser und zeigt Fotos von abgestorbenen Fichtenplantagen und im Kontrast dazu von lebendigen Naturwäldern.