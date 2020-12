Ausbau in Heiligenhaus : Breitband-Pläne für 2021: Was geht und was nicht

Breitband-Pläne für 2021: Was geht und was nicht

Heiligenhaus Glasfaser-Anschlüsse für rund 5000 Haushalte in Heiligenhaus bis Ende 2021. Dieses Ziel verfolgen die Stadt Heiligenhaus und die Deutsche Telekom.

„Corona zeigt, wie wichtig schnelles Internet ist. Eltern und Kinder gleichzeitig in virtuellen Terminen, da braucht es eine stabile und leistungsfähige Internetverbindung. Ich begrüße es daher sehr, dass die Telekom GlasfaserAnschlüsse in Heiligenhaus bauen will“, sagt Bürgermeister Beck.

„Betroffene in Heiligenhaus sollten die Chance nutzen. Der Glasfaser-Anschluss bietet alle Möglichkeiten für digitale Anwendungen wie gleichzeitiges Video-Streaming und Arbeiten von zu Hause“, so Stefan Mysliwitz, Regionalmanager der Telekom. „Die Planungen sind soweit abgeschlossen, so dass wir in Kürze detaillierter über die Baumaßnahme berichten können.“