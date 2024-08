Einschulung in Heiligenhaus So starten die i-Dötzchen ins Schulleben

Katholische Grundschule St. Suitbertus, Am Sportfeld 5: Die Einschulung an der St. Suitbertus-Schule wird mit allen Schulneulingen am Donnerstag, 22. August, durchgeführt. Der Einschulungstag beginnt um 8 Uhr mit einem Gottesdienst in St. Ludgerus. Anschließend treffen sich alle auf dem Schulhof zur Einschulungsfeier. Es gibt eine kleine Aufführung. Danach werden die neuen Schulkinder von ihren Paten abgeholt und erleben ihren ersten Unterricht in ihrer Klasse. In dieser Zeit können sich die Eltern der Schulneulinge bei Kaffee und Kuchen kennenlernen. Nach der ersten Schulstunde nehmen die Eltern ihre Kinder wieder im Empfang und überreichen ihnen die liebevoll gestalteten Schultüten.