Heiligenhaus : So soll das neue Einkaufszentrum einmal aussehen

So wird das neue Einkaufszentrum ab Herbst 2020 aussehen. Die Planer-Ansicht zeigt den Bau aus Sicht des Rahaus-Neubaus. Foto: RP/HBB

Heiligenhaus (köh/RP) Der Anblick hat mit Industrie absolut nichts mehr zu tun. Nicht nur, weil der alte Schornstein der Gießerei Hitzbleck längst gefallen ist. Im Herbst 2020 soll an gleicher Stelle an der Westfalenstraße gegenüber dem Rathausneubau das stehen, was nach wie vor mit „Nahversorgungszentrum“ so offiziell wie sperrig bezeichnet wird.

In der vergangenen Woche war erster Spatenstich mit nicht weiter augenfälligen Folgen. Jetzt legt der Investor HBB nach und zeigt, wie die Südseite des künftigen Zentrums aussehen soll – inklusive der leicht auszumachenden Schilder für die Ankermieter Lidl und Rewe. Auch zu erkennen: ein großes „A“ für eine Apotheke.

HBB plant nach eigenen Angaben auf dem innenstadtnahen Gelände ein Nahversorgungszentrum mit dem Lebensmittelvollsortimenter Akzenta unter dem Dach der Rewe Dortmund Gruppe und dem Lebensmitteldiscounter Lidl, der sich an dieser Stelle neu und modern aufstellt. Ergänzt werden die beiden Märkte durch Fachmärkte, kleinere Läden und eine Großgastronomie. Auf über 9000 Quadratmetern Mietfläche und ca. 260 Stellplätze wird, so die Vorab-Eigenwerbung, ein komfortables und attraktives Einzelhandelsangebot für die Kunden in Heiligenhaus geboten. Im Herbst 2020 soll alles fertig sein. Damit wäre das Projekt raus aus der Zeitschleife, für die es Ursachen gab: Die schwierigen Abrissarbeiten und die Aufbereitung des Bodens konnten zuvor erfolgreich durch die Firma Moß aus Lingen (Ems) abgeschlossen werden.