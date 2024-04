Gastronomie in Heiligenhaus So läuft es mit den Mehrwegverpackungen

Verbraucher, die das System nutzen möchten, laden eine App auf ihr Smartphone, legen ein Benutzerkonto an und wählen die Zahlungsart. Der Dienst ist kostenlos, so lange das Geschirr rechtzeitig zurückgegeben wird. Schafft man das innerhalb von 14 Tagen nicht, bucht Vytal zehn Euro pro Behälter ab. In Heiligenhaus nutzt das Restaurant „Fuchswinkel“ im Forum Hitzbleck dieses System. „Es wird vier bis sechsmal am Tag verlangt“, sagt einer der Köche und betont, dass alle zurückgebrachten Teile noch einmal gespült werden. Generell ist die Nachfrage nach Mehrwegverpackungen in Heiligenhaus gering.