Neues Kindergartenjahr in Heiligenhaus Die schwierige Planung mit den Kita-Plätzen

Hinzu kommt der landesweite Mangel an Fachkräften in der Berufsgruppe der Erzieher, der dazu führen könnte, dass die dauerhafte personelle Untersetzung zu einer Anpassung der Betriebserlaubnisse und damit zu einer langfristigen Platzreduzierung in den Kindertagesstätten führen könnte. Dies macht sich nach Angaben der Verwaltung in der Gegenüberstellung der Kita-Jahre 2023/2024 und 2024/2025 bereits bemerkbar: „Das Platzangebot für die Kinder ab drei Jahren reduziert sich von 762 Plätzen im Kita-Jahr 2023/2024 auf 726 Plätze im Kita-Jahr 2024/2025, so dass im kommenden Betreuungsjahr 36 Betreuungsplätze weniger in den bestehenden Einrichtungen angeboten werden“, heißt es in der Vorlage. Dies wirkt sich auch auf die Deckungsquote aus: Die Quote sinkt von 98,5 Prozent im Kita-Jahr 2023/2024 auf 94,2 Prozent im Kita-Jahr 2024/2025 ab.