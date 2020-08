Heiligenhaus plant Begrüßungsfeiern : So läuft der Schulstart nach den Ferien

Die Schultütenaktion ist schon Tradition: Thomas Langmesser (r.), Bürgermeister Michael Beck und die Organisatoren vom Büro Schulsozialarbeit, Bianca Bürger und Justin Harke, präsentierten Ergebnisse. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus An fünf Grundschulen und drei weiterführenden Schulen beginnt nächste Woche das neue Schuljahr. Ideen und Programme zu den Begrüßungstagen stehen unter dem Corona-Vorbehalt: „Wenn es die Infektionslage zulässt“.

Nur Weniges läuft zum Start des neuen Schuljahrs wie gewohnt. Dazu gehört: Bürgermeister Michael Beck wird am Donnerstag, 13. August, die I-Dötze besuchen und begrüßen. Stellvertretend für alle diesmal in der Grundschule Schulstraße. Was die Grundschulen zur Einschulung planen, außerdem was für Fünftklässler schon gelaufen und was noch vorbereitet ist, haben wir zusammengefasst.

Städt. Gem.-Grundschule Regenbogen Heiligenhaus, Moselstraße 51 Termin: Donnerstag, 13. August. Die Einschulungsfeier mit ökumenischem Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. Anschließend erfolgt die erste Unterrichtsstunde, die bis 12. Uhr dauert. „Sollten sich Änderungen ergeben, informieren wir die Eltern persönlich auf schriftlichem Weg sowie über die Homepage. Wir hoffen, dass alles wie geplant stattfinden kann und heißen die Schulneulinge freundlich und herzlich willkommen.“

INFO Zum Start gibt es „Regelbetrieb“ Während der Ferien haben die Schulleitungen praktisch doppelt geplant. Vorgesehen ist Unterricht in der Schule. Parallel dazu sind Konzepte für den Fall da, dass Alternativen zum Präsenzunterricht gebraucht werden.

Städt. Gem.-Grundschule Schulstraße, Schulstraße 1. Termin: Donnerstag, 13. August. Der erste Schultag beginnt um 8.30 Uhr mit einer kleinen Feier auf dem Schulhof. Hier erwartet die Schulneulinge ein kleines Programm, mit welchem die älteren Kinder ihre neuen Mitschüler willkommen heißen. Im Anschluss an die Feier gehen die Kinder mit ihren Klassenlehrerinnen in die Klassen und erleben ihre erste Unterrichtsstunde. Währenddessen werden die wartenden Eltern und Verwandten mit Getränken bewirtet und können die Zeit zu einem ersten Kennenlernen nutzen. Der erste Unterricht endet um 9.45 Uhr. Danach sind alle, die sich zum Gottesdienst angemeldet haben, herzlich eingeladen, miteinander einen ökumenischen Einschulungsgottesdienst in der „Alten Kirche“ zu feiern. Der Gottesdienst endet gegen 10.30 Uhr und damit auch der erste Schultag.

Die Schulleitung weist darauf hin, dass kurzfristige Änderungen möglich sind. Den Eltern wird deshalb empfohlen, sich zum Ende der Sommerferien über die Homepage der Grundschule zu informieren, ob und wenn ja in welcher Form die Einschulung stattfindet.

Städt. Gem.-Grundschule Gerhard-Tersteegen, Velberter Straße 106. Termin: Donnerstag, 13. August. „Leider können wir in diesem Jahr keinen Gottesdienstbesuch anbieten. Pro Kind dürfen nur zwei Begleitpersonen anwesend sein. Die Einschulung wird voraussichtlich in zwei Gruppen stattfinden. Klasse 1a wahrscheinlich um 08.30 Uhr und Klasse 1b wahrscheinlich um 11 Uhr. Dabei kann die Gruppe der Klasse 1b den Schulhof erst ab 10.45 Uhr betreten.“ Die Schulleitung weist darauf hin, dass kurzfristige Änderungen möglich sind. Den Eltern wird deshalb empfohlen, sich zum Ende der Sommerferien über die Homepage der Grundschule zu informieren, ob und wenn ja in welcher Form die Einschulung stattfindet.

Kath. Grundschule St. Suitbertus, Am Sportfeld 5. Termine: Donnerstag, 12. und Freitag, 13. August. Hier ist geplant, die Einschulung in drei Gruppen an zwei Tagen durchzuführen. Anders als gewohnt gibt es eine kurze Andacht in der Sporthalle der Schule mit einer anschließenden kleinen Feier. Danach werden die neuen Schulkinder von ihren Paten abgeholt und erleben ihren ersten Unterricht in ihrer Klasse. Nach der ersten Schulstunde nehmen die Eltern ihre Kinder wieder im Empfang und überreichen ihnen die liebevoll gestalteten Schultüten.Die Eltern sind über die Schule über den geplanten Ablauf informiert. Sollten sich Änderungen ergeben, erhalten die Eltern rechtzeitig per E-Mail die neuen Informationen zur Einschulung ihrer Kinder.

Ev. Grundschule Adolf- Clarenbach, Pestalozzistraße 16-18. Termin: Donnerstag, 13. August. Geplant ist – bei trockenem Wetter oder leichtem Regen – geplant, die Einschulung um 8.30 Uhr auf dem Schulhof mit einem Gottesdienst zu beginnen. Pro Schüler sind zwei Begleitpersonen dazu eingeladen. Je nach Wetterlage ist die Mitnahme eines Regenschirmes wünschenswert. Auf jeden Fall ist das Tragen eines MNS erforderlich. Gegen 9 Uhr werden die Schulneulinge mit einem kleinen Programm begrüßt. Anschließend erfolgt der erste Unterricht, der um ca. 10.30 Uhr enden wird. Nach dem Unterricht haben die Eltern – in kleinen Gruppen – die Möglichkeit Fotos in unserem Schulgarten zu machen. Sollte es an diesem Tag stärker regnen, so muss der Gottesdienst leider ausfallen. Die Kinder werden dann um 8.30 Uhr auf dem Schulhof empfangen und direkt in die Klasse geführt. Der Unterricht endet in diesem Fall um ca. 10 Uhr. Die Schulleitung weist darauf hin, dass kurzfristige Änderungen möglich sind. Die Eltern der Lernanfänger erhalten dazu rechtzeitig eine E-Mail.

Städt. Realschule, Feldstraße 2: Die neuen Schülerinnen und Schüler lernten ihre neue Schule bereits am 22. bzw. 23. Juni kennen. Am Mittwoch, 12. August, startet der Unterricht dann nach einer kurzen Begrüßung auf dem Schulhof um 8 Uhr. Die Schulbücher werden ausgegeben und die AG-Wahlzettel verteilt. Schulleitung und Sekretariat stehen während des gesamten Vormittags für Informationen zur Verfügung. Der Schultag endet an diesem Tag um 11.25 Uhr nach der vierten Stunde. In den ersten drei Tagen werden die „Fünfer“ mit einer Schulrallye, Informationen und Spielen durch die Klassenlehrer und die Schülerpaten in das Schulleben eingeführt.

Städt. Gesamtschule, Hülsbecker Straße 5: Die Begrüßungsfeierlichkeiten zur Einschulung, finden in der Gesamtschule traditionell in der letzten Woche vor den Sommerferien statt. Durch die Corona-Pandemie musste in diesem Jahr mit dieser Tradition gebrochen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Gestaltung des Schullebens nach den Sommerferien nicht klar und damit auch die Einschulungsfeierlich-keiten für die neuen Schülerinnen und Schüler. Die Schulleitung der Gesamtschule Heiligenhaus wird deshalb zum Ende der Sommerferien erneut mit den Kindern und Eltern des neuen 5. Jahrgangs in Kontakt treten, um den Rahmen der Einschulung transparent und konkret zu kommunizieren.

Die Informationen werden zusätzlich auf der Homepage zur Verfügung gestellt. Die Einteilung in die Klassen ist den Eltern und Kindern bereits postalisch mitgeteilt worden. Die Schulgemeinde freut sich sehr auf die neuen Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien.