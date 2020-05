Heiligenhaus : So entdecken Familien den Heide-Park

Das Jugendamt organisiert im Heide-Park Spaß für Vor-Kita Kinder. Hier: Katharina und Lea mit ihren Mamas an der Luftballonbrücke. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Die Macher des „FamilyPlus-Projekts“ des Heiligenhauser Jugendamtes luden zu einer besonderen Entdeckungstour ein. Natürlich blieben Abstände gewahrt und Sicherheitsvorkehrungen beachtet.

Das war Mitte der Woche nicht nur für Katharina und Lea ein ganz besonderer Ausflug in den Park der Heide: Mit vielen Ideen und nur wenigen Handgriffen hatten pfiffige Köpfe kurzerhand einen Rundweg durch den satt grünen Park, vorbei am Spielplatz und dem Teich, ersonnen, an dem es bunte Stationen gab, die die Kinder ganz schön herausforderten. So konnten sie hier klettern und singen, aber auch Luftballons oder das ein oder andere kleine Geschenk finden.

Eine Entdeckungstour mit vier Stationen hatte sich das Team des FamilyPlus-Projektes für die Kleinen ausgedacht und damit für Lichtblicke in einer schwierigen Zeit gesorgt. „Wir halten natürlich trotzdem die Abstandsregelungen ein und tragen Masken. Deswegen haben wir immer nur zwei Familien gleichzeitig und im halbstündigen Abstand eingeladen“, erklärt Projekt-Koordinatorin Ortrud Elsner den Aufbau eines besonderen Vormittags. „Es ist für alle eine komische Zeit gerade, aber wir möchten zeigen, dass man trotzdem Spaß haben und man sie als ‚geschenkte Zeit‘ annehmen kann.“ Die krisenbedingten Maßnahmen der letzten Wochen treffen vor allem auch die Familien. Vertraute Gesichter blieben fern, regelmäßige Ausflugsziele wie Spielplätze geschlossen. Das fordert auch die sechs Mitarbeiterinnen des FamilyPlus-Projektes rund um Elsner heraus. Das frühe Spiel- und Förderprogramm unter dem Dach des Heiligenhauser Jugendamtes, entwickelt vom Klever Netzwerk Jugendhilfe, betreut Familien mit Kindern bis zu drei Jahren. Eigentlich gibt es regelmäßig Treffen in Gruppenräumen an der Ludgerusstraße für den Austausch miteinander.

INFO Im Alltag kreativ werden Sozialpädagogin Ortrud Elsner rät Eltern, auch im Alltag kreativ zu werden, um die Kinder pädagogisch zu fordern: „Die Kinder können im Haushalt, beispielsweise beim Tischdecken oder beim Wäscheklammern nach Farben sortieren, nicht nur motorisch gefördert, sondern auch spielerisch an mathematische oder auch physikalische Grundlagen heran geführt werden. Beim Zusammenlegen der Socken können sie so zum Beispiel Größenunterschiede entdecken.“ Das regt ebenso die elterliche Kreativität an. Auch Knete könne man einfach selbst herstellen. Basteln, Malen und Modellieren fördere die Fingerfertigkeit der Kinder, was später unter anderem beim Schreiben wichtig werde.