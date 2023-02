Neu im Hefelmann-Park Skulptur erinnert an Haus Hefelmann

Zu übersehen ist die neue Skultur mit ihren Ausmaßen von sieben Metern in der Höhezwölf Metern in der Länge und fünf Metern in der Breite wirklich nicht. Zum Gedenken an das Haus Hefelmann wurde jetzt im Hefelmann-Park in Heiligenhaus die Stahlskulptur „Haus Hefelmann“ am ursprünglichen Standort der historischen Fachwerk-Hofstelle aus dem Jahre 1526 errichtet.