Heiligenhaus: Ausbildungsangebot mit Aussicht : Kindertagespflege: SKFM sucht Nachwuchskräfte

Heiligenhaus/Niederberg In Kooperation des SKFM Velbert/Heiligenhaus und der VHS Velbert/Heiligenhaus findet ein kostenloser und unverbindlicher Orientierungskurs für die Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson statt.

Das Bundesprogramm „Pro-Kindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“ ist ein Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und stellt Fördermittel für die Qualifizierung nach dem QHB mit 300 Unterrichtsstunden zur Verfügung, so dass Interessierte aus Velbert nach entsprechender Prüfung in Kooperation mit den Jugendämtern kostenlos teilnehmen können.

Der Orientierungskurs wird in Präsenz in den Räumen der VHS Velbert-Mitte, Nedderstraße 50 sattfinden oder auch entsprechend der aktuellen Coronaschutzbedingungen alternativ online: Am Montag, 12. April, von 8.30 bis 15.15 Uhr. Anmeldung bei der VHS, Telefon: 02051/949611 oder 949612. Zusätzlich findet in der darauffolgenden Woche ein persönlicher Termin nach Absprache in der Fachberatungsstelle des SKFM statt.