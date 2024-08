Parken in Heiligenhaus Neues Konzept, neue Regeln, neue Schilder

„Wir mussten hier unbedingt ran“, so fasst es Sauerwein zusammen. Denn speziell an der Hauptstraße entstand aus diversen Interessen heraus ein schwer entwirrbares Knäuel: Lieferverkehr bringt Radler in Stress, zwingt sie mitunter zum Ausweichen in den Gegenverkehr, Händler bevorzugen kürzere Parkzeiten für ihre Kunden (wegen der dann höheren Frequenz), Anlieger sind betroffen, ebenso Taxifahrer – und nicht zuletzt die Gastronomen entlang der Hauptstraße (denen knappe Parkzeiten nicht gelegen kommen). Es braucht Regelungen für Abend- und Wochenendzeiten. Unterm Strich sieht die gefundene Lösung für diese Gemengelage so aus: Das Dauerparken wird eingeschränkt, womit zugleich die Chancen auf einen Parkplatz generell steigen. Die Innenstadt wird in der Zeit montags bis freitags, 7 bis 18 Uhr, und samstags von 7 bis 13 Uhr in Parkzonen aufgeteilt (außerhalb dieser Zeiten darf hier unbegrenzt geparkt werden):