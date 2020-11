Kostenpflichtiger Inhalt: Polizei sucht Zeugen : Serie von Containerbränden in Heiligenhaus geht weiter

Im Mai brannte ein Altpapiercontainer an der Bergischen Straße. Foto: RP/Feuerwehr Heiligenhaus

Heiligenhaus Am Dienstagabend brannten erneut Müllcontainer in der Stadt. Zuvor hatten Anwohner Jugendliche am Tatort gesehen. Die Polizei hofft weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung.