Schwerer Unfall in Heiligenhaus : Seniorin stürzt mit Auto metertief in Baugrube und wird verletzt

Seniorin stürzt mit Auto metertief in Baugrube und wird verletzt

Schwerer Unfall in Heiligenhaus

Heiligenhaus Offenbar beim Rangieren hat eine 77-jährige Heiligenhauserin die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie stürzte mehrere Meter tief in eine Baugrube. Beim Absturz wurde sie verletzt.

Polizei und Rettungsdienst waren am Nachmittag, kurz nach 16 Uhr, an der Westfalenstraße in der Heiligenhauser Innenstadt mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wie eine Sprecherin der Kreispolizei auf Anfrage mitteilte, handelte es sich um einen Alleinunfall.