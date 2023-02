Seniorenwegweiser Heiligenhaus Damit Senioren „Fit und aktiv“ bleiben

Das wünschen sich auch Bürgermeister Michael Beck und Sozialdezernent Thomas Langmesser in ihren Grußwort: „Aktiv sein, für sich sorgen, gesellschaftliche Verantwortung in Vereinen und Verbänden, sind eine Selbstverständlichkeit geworden. Das ist gut so und dies auch die Stelle, an der Sie diese Broschüre informieren und unterstützen möchte: Damit Sie eine gute Chance haben, Ihren Lebensabend mit all den Rechten und Pflichten zu gestalten.“