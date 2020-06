Heiligenhaus : Biologe Dietmar Borbe findet superseltenen Glasflügler

Heiligenhaus Dem pensionierten Biologielehrer und Falterexperten Dietmar Borbe ist die Begeisterung für sein Lieblingsgebiet jederzeit anzumerken: „Schmetterlinge begleiten uns durch ihren auffällig gaukelnden Flug schon seit Kindertagen.“

Eine besondere Entdeckung gelang ihm jetzt in Heiligenhaus durch den Nachweis des Großen Weiden-Glasflüglers (Sesia bembecifiormis). „Er wurde in unserer Umgebung noch nie gesehen und ist ansonsten in Deutschland sehr selten.“ Auf den ersten Blick ähnelt er einer Wespe oder sogar Hornisse, wenn man die gelben Rückenstreifen wahrnimmt. Nur: Damit läge man komplett falsch. Die gelben Streifen sind eine Signalfarbe, die einem Feind die Ungenießbarkeit dieses Insekts vortäuschen soll. „Jeder Vogel, der einmal eine Biene gefressen hat, wird es nicht noch einmal wagen“, sagt der ehemalige Biologielehrer Diese Lernerfahrung kommt diesen Glasflüglern besonders zugute. Er ist durch seine Tarnung erfolgreich geschützt. Dieses der Arterhaltung dienende Phänomen durch Vortäuschen einer Gefährlichkeit nennt man Mimikry.

In den frühen Morgenstunden eines warmen Sonnentages schlüpft der Falter. Danach muss sein Flügeladersystem aushärten. Zu dieser Zeit läßt er sich am ehesten beobachten.

Die meisten Glasflügler sind kleiner und filigraner und so auch schwierig zu bemerken. Borbe verrät einen Kniff: „Das Geruchsvermögen für ein Weibchen ist so ausgeprägt, dass man sich das zunutze machen kann, indem man Pheromone in Bäume hängt. Dieser Geruch ist für die Männchen unwiderstehlich. Sie nähern sich ihm und fallen wie durch eine Reuse in einen Behälter, aus dem sie nicht mehr entkommen können.“