Heiligenhaus : Regen-Unfall: zwei Schwerverletzte

Heiligenhaus Zusammenstoß beim Abbiegen: Zwei junge Fahrerinnen (20 und 22 Jahre alt) mussten per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Am frühen Montagabend , gegen 17.50 Uhr, kam es an der Kreuzung Abtskücher Straße / Nordring / Hülsenstraßezu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Frau aus Heiligenhaus hatte die Abtskücher Straße, aus Richtung Pinner Straße (B 227) kommend, bergab in Richtung Abtsküche befahren. An der vorgenannten Kreuzung musste sie mit ihrem silbernen PKW Kia Picanto zunächst vor Rotlicht zeigender Ampel stoppen. Als sie dann bei grüner Ampelschaltung nach links in den Nordring abbiegen wollte, dabei aber dem entgegenkommenden schwarzen PKW Smart Fortwo einer 22-jährigen Frau aus Heiligenhaus Vorrang gewähren musste, verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW. Der KIA rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo es zur schweren Kollision mit dem entgegenkommenden Smart.