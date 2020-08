Schultüten-Projekt : Spenden helfen beim Schulstart

Heiligenhaus Große Resonanz auf ein Projekt der Schulsozialarbeit: 18 gut gefüllte Schultüten und 20 Ranzen werden übergeben, außerdem 20 Schultaschen voller Material.

„Neben den Sachspenden kam zudem ein erheblicher Betrag an Geldspenden zusammen, durch die 20 neue Schultaschen inklusive Turnbeuteln und Mäppchen angeschafft werden konnten, die an Familien in finanzieller Not aus Heiligenhaus ausgegeben werden können“, so steht es in der Bilanz der Organisatoren. Zudem kann das Büro für Bildung und Teilhabe, dank der zahlreichen Geldspenden, weitere Materialien zur Schulausstattung wie beispielsweise Farbmalkästen, Zeichenblöcke, Stifte und mehr anschaffen und bedarfsgerichtet an Schüler ausgeben.