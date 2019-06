Heiligenhaus : Schulkinder ganz heiß auf Schwimmen

Schüler-Duathlon im Heljensbad: Gestern waren über 100 Sechst- bis Neuntklässler am Start, heute kommen noch einmal 80 Grundschüler. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Der Spaß steht obenan: Zwei Tage Schüler-Duathlon im Heljensbad mit über 180 jungen Startern.

Preisfrage: Hat der Freibad-Chef in dieser Woche einen Traumjob? Antwort (nicht preisverdächtig): ja und nein. Denn einerseits arbeitet Holger Brembeck da, wo die Heiligenhauser in Scharen hinströmen, um Abkühlung zu suchen, andererseits hat es in seinem Arbeitsraum schon morgens 42 Grad. Aber kein Fenster zum Öffnen. Zwei Tage Schüler-Duathlon stehen im Kalender.

Das hieß gestern für die gute Hundertschaft Sechst- bis Neuntklässler aus weiterführenden Schulen: 1000 Meter laufen und 100 oder 200 Meter schwimmen. „Die besten sechs bekommen Urkunden“, sagt Organisatorin Regine Glittenberg. Zusammen mit Schulamtsleiterin Renate Dubbert hatte sie im Vorfeld des ersten Duathlon-Tages auch ein nicht unwichtiges Detail geklärt: „1000 Meter laufen – die verantwortlichen Sportlehrer haben erklärt, das sei überhaupt kein Problem, auch nicht bei diesem Wetter.“ Auf das Angebot, die Strecke zu verkürzen, habe man verzichtet. Zudem bekamen alle Teilnehmer vorab ein Merkblatt mit nach Hause, mit Tipps zu Speisen, Getränken und Verhalten bei Sommerhitze. Am heutigen Mittwoch werden bis mittags rund 80 Grundschüler an den Start gehen. Ihre Aufgaben: zweimal quer durchs Becken schwimmen und direkt im Anschluss 400 Meter laufen. Heute, am zweiten Tag gilt: „Dabeisein ist alles“, das heißt, die Zeitmessung entfällt und alle bekommen ihre Teilnahme eine schriftliche Bestätigung.

INFO Kurzschluss legt Trafo lahm Ein technischer Defekt sorgte am Nachmittag, nach Ende des ersten Duathlontages, für Aufregung. „Schmorbrand eines Kabels im Traforaum“, meldete die Feuerwehr. Die Folgen: „Der Defekt legte die Stromversorgung im Bad lahm, es musste geschlossen werden“, sagte Feuerwehrsprecher Nils Vollmar. Zu Schaden gekommen sei niemand. Das Bad sei bei Eintreffen der Feuerwehr schon geräumt gewesen. Die Stadtwerke und das Team des Heljensbades übernahmen die weiteren Arbeiten. Über Facebook vermeldete das Bad die Schließung nur für den Dienstagnachmittag.