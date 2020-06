Heiligenhaus : Debatte um Computer-Ausstattung für Schüler

Heiligenhaus Der Terminkalender der Fachausschüsse ist corona-bedingt auf das Nötigste eingedampft. Der Ausschuss Bildung und Sport ist da eine Ausnahme. Er hat am Dienstag, 9. Juni, ein strammes Programm abzuarbeiten.

Bereits zum zweiten Mal während der Corona-Krise tagt am Dienstag der Schulausschuss. Die Schul-Experten haben zwei unterschiedliche, aber schwergewichtige Themen auf der Tagesordnung. Zum einen geht es um die Computerausstattung an Schulen genauer gesagt: um die Verteilung der Gelder hierzu. Zum anderen um den neuen Schulentwicklungsplan für die fünf Heiligenhauser Grundschulen.

aus Sicht der CDU stellt sich die aktuelle Lage so dar: Während sich die Lehrerschaft zumeist auf private Hardwarekomponenten stützen musste, um das „home-schooling" zu ermöglichen, „besteht die Gefahr, dass es noch an möglichst passgenauen technischen Arbeitsmitteln für die einzelnen Schul- und Unterrichtsgestaltungen in dieser Akutphase fehlt“. Des Weiteren geht man davon aus, „dass der neue Fokus auf die digitalen Medien auch den Blick auf mögliche individuelle technische Defizite schärft, deren kurzfristige Beseitigung möglicherweise in der aktuellen Situation zu einer weiteren Entlastung und Verbesserung führen kann“.