Tatverdächtiger in U-Haft Mann schießt auf Nachbarn und zündet Wohnung an

Da die Polizei von einer akuten Gefahr für Leib und Leben ausgehen musste, forderte sie Verstärkung in Form von Spezialeinsatzkräften an, die wenig später am Tatort eintrafen. Dort stellten die Einsatzkräfte eine starke Verrauchung in dem Haus fest. Zudem hatte sich das geschädigte Ehepaar gemeinsam mit seiner wenige Monate alten Tochter auf dem Balkon im ersten Obergeschoss in Sicherheit gebracht. Mit Hilfe der Drehleiter der Feuerwehr konnte die Familie heruntergeholt werden.