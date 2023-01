Schneewette in Heiligenhaus Kein Schnee, kein Regen, aber ein Korn

Bislang steht es bei den Wetten 25 zu 24 für den Bürgerverein. Wer nun was getippt hat und als Sieger aus dieser Wettrunde hervorgeht, wird noch nicht verraten. „In den vergangenen beiden Jahren haben wir das gleich am Neujahrstag mitgeteilt, weil wir uns wegen der Coronabeschränkungen nicht zum Neujahrsempfang treffen konnten“, argumentiert Reinhold Unger. Die verschlossenen Umschläge mit den Tipps werden am kommenden Sonntag in der Gaststätte „Steinberg“ geöffnet.