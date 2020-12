Hetterscheidt : Schneewette 2021 in Mini-Ausgabe

Heiligenhaus Das Traditions-Event wird zu einer Art Drei-Personen-Stück. Ein Neujahrstag ohne Hetterscheidter Schneewette? Undenkbar für die Macher.

Dann folgen allerdings coronabedingte Einschränkungen des über Jahrzehnte gewohnten Ablaufs. So erfolgt die gemeinsame Abgabe der Wette, ob am Neujahrsmorgen in Hetterscheidt Schnee liegt, nicht wie bisher im gemeinsamen Termin unter Aufsicht von Schiedskommissar Heinz Nardmann. Gemeinsam haben sich die Wettparteien darauf verständigt, die jeweilige Wettabgabe im verschlossenen und versiegelten Umschlag Heinz Nardmann zuzusenden.

Wie gewohnt erfolgt dann die Feststellung, ob und wenn ja, wieviel Schnee gefallen ist, dann am Neujahrsmorgen um 11 Uhr am abgesteckten Bereich vor der ehemaligen Sparkassenfiliale (heute Praxis Dr. Beyer) in Hetterscheidt. Erstmals wird hier auch direkt vor Ort die Auswertung der abgegebenen Wetten vorgenommen. Auf das gesellige Miteinander zu diesem Anlass mit kleinem Umtrunk, muss zum Bedauern aller Beteiligten an diesem Neujahrsmorgen jedoch verzichtet werden.