Abtsküche : Schlumpfiger Jahreswechsel im Museum

Die Schlümpfe verstehen zu feiern – Schlumpfine badend im Sektkelch ist nur eine ihrer Ideen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Wer im Museum Abtsküche ganz genau in die Vitrinen schaut, stellt eindeutig fest: Schlümpfe sind Feierbiester. Sammler Andy Scharf will dafür sorgen, dass dies auch so bleibt.

Gut, man hätte es sich gleich denken können. Schlümpfe sind Wesen für alle Lebenslagen und Jahreszeiten. Insofern mögen sich die Besucher der Sonderausstellung im Museum Abtsküche schon am Zweiten Weihnachtsfeiertag nicht darüber gewundert haben, dort Krippe nebst Schlumpfbaum vorzufinden. Spätestens seit der Eröffnung der Ausstellung im Herbst scheint außerdem klar: Die ganze Schlumpferei wirkt irgendwie ansteckend. Wenn schon der Bürgermeister bei seiner Eröffnunsgrede eine Schlumpmütze trägt und Museumskustos Reinhard Schneider glatt den Vadder-Abraham-Look-Alike-Wettbewerb gewonnen hätte...

Folglich liegt kaum etwas näher als die Annahme, dass auch Jahreswechsel nicht spurlos an Schlumpfhausen an der Abtsküche vorbeigehen. Die tausende Figürchen müssen ja nicht gleich Schlag Mitternacht zu wirklichem Leben erwachen, das wäre definitiv zu viel verlangt.

INFO So geht es weiter im Museum Abtsküche Schlumpf-Experte Andy Scharf ist längst noch nicht durch mit seinen Ideen für das Heiligenhauser Museum. für den März plant er dort eine internationale Schlumpf-Börse.

Hintergrund: „In den Niederlanden zum Beispiel sind solche Börsen schon jetzt Riesen-Events und Treffpunkt für Sammler. Da gibt es glatt Nachholbedarf“, sagt Scharf. Im Museum sind derweil natürlich auch die gewohnten Exponate nicht vergessen. In den Räumen geht es nach wie vor um Orts- und Regionalgeschichte. Besonders sehenswert ist das liebevoll rekonstruierte Schulzimmer aus alten Tagen.

Aber Schlümpfe sind doch irgendwo auch Feierbiester? Sammler und Leihgeber Andy Scharf bejaht das auf Anfrage geradezu enthusiastisch: „Selbstverständlich! Denken Sie nur an Schlumpfine, die im Sektglas badet!“ Oops, das verspricht geradezu einen Hauch von zart-verschlumpfter Frivolität. Und nur Laien mögen sich darüber wundern, wenn zum Figurenset in diesem Fall auch eine Miniatur-Piccolo-Flasche gehört. Piccolo zu minimieren, ist also in der Welt der blauen Gestalten kein Problem, nicht mal ein sprachliches.

Bei einer weiteren neugierigen Anfrage allerdings muss sogar Scharf passen: „Nöö, einen Böllerschlumpf für Silvester gibt’s nicht.“ Die muntere Runde feiere eben lieber feinstaubfrei.Für Scharf ein klarer Fall: „Die sind seit 60 Jahren umweltbewusst.“ Und wenn schon Rakete, dann die, die der Handy-Schlumpf gebaut hat, für eine veritable Mondlandung. Bisher habe aber nur der Träumerschlumpf kleine Wesen auf dem Mond gesehen. Auch das ist in den Museumsvitrinen zu sehen.

Das Bleigießen ist nicht wirklich Sache der Schlümpfe. Vielleicht mag das mit ihrem speziellen Verhältnis zu besonders fiesen Formen der Metallverarbeitung liegen. Wer wüsste denn nicht, dass Schlumpf-Antipode Gargamel Schlumpfblut braucht, um aus Metall Gold zu machen? So bekommt das Wort „Erzfeind“ einen völlig neuen Nebensinn, Aber eben keine Spur von Bleigießen.

Das macht die Welt der Schlümpfe zwar um eine Attraktion ärmer, aber für Ausgleich ist gesorgt. Den hat Sammler Scharf ebenfalls schnell bei der Hand: „Vor zwei Jahren kam ein Set Glücksschlümpfe heraus“, weiß er zu berichten.

Und dann gibt es ja noch den Schlumpf mit dem glücksverheißenden Kleeblatt an der Mütze. Und was gehört sonst noch zur Schlumpf-Fete? Natürlich Im-Kreis-Tanzen. Und Torten. Vom „Torti“, dem Tortenschlumpf. „Für die ganze muntere Gesellschaft“, wie Scharf ergänzt.

Schlümpfe wünschen alles erdenklich Gute im neuen Jahr – logisch. Foto: Blazy, Achim (abz)

Den Böllerschlumf gibt es nicht, einen Raketenschlumpf schon. Foto: Blazy, Achim (abz)