Für Heiligenhaus und Velbert Schlüsselregion vergibt Klimapreis

Wichtig ist der Schlüsselregion dabei auch die Vernetzung der teilnehmenden Firmen: „Wir erwarten, dass durch den Klimapreis viele gute Ideen zusammenkommen,“ so Enge weiter. „Wir ermöglichen diesen Austausch untereinander. Das ist ein zusätzlicher Mehrwert für alle teilnehmenden Firmen, auch wenn man nicht der Hauptpreisträger wird.“ Und Hannes Johannsen, Leiter des Umweltbildungszentrums in Heiligenhaus und Mitglied der Jury, ergänzt: „Ich glaube an Menschen und ihre Ideen. Wir können hier einen Pool an tollen Ideen zum Klimaschutz schaffen, die in einem Unternehmen bereits umgesetzt wurden und sich auf andere Firmen übertragen lassen.“