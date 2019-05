Heiligenhaus : Schlüsselregion bietet freie Plätze für Azubis

Heiligenhaus Das Ausbildungsportal des Firmenverbunds hält viele gute Tipps für den Job-Einstieg bereit.

Vor allem in technischen Berufen gibt es in einigen Betrieben der Schlüsselregion noch gute Chancen, einen Ausbildungsplatz zu ergattern. Hier lohnt es sich auch immer, über den Tellerrand zu schauen: Wer keine Ausbildungsstelle zum KFZ-Mechatroniker gefunden hat, könnte über eine ähnliche Ausbildung zum Mechatroniker im Industriebereich nachdenken. Und wenn die Ausbildungsstellen zum Mediengestalter bereits vergeben sind, ist eventuell auch der Technische Produktdesigner interessant.

Gesucht werden unter anderem noch Elektroniker, Industriemechaniker, Maschinen- und Anlagenführer, Mechatroniker, Fachkräfte für Lagerlogistik, Werkzeugmechaniker, Fachinformatiker und vieles mehr – da ist für jeden Schulabschluss etwas dabei. Jugendliche, die ein Studium anstreben, aber von Anfang an Theorie auch in die Praxis umsetzen möchten, sollten ein Duales Studium in Erwägung ziehen.