Talkrunde im Ludgerustreff : Politik-Urgestein bleibt immer am Ball

Heinz Schemken erzählt im Ludgerustreff. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Heinz Schemken im Ludgerustreff. Seine Themen: Werte und Heimat.

In Velbert wird Heinz Schemken immer noch manchmal als Bürgermeister angesprochen und auch in Heiligenhaus ist der ehemalige Bundestagsabgedordnete für den Mettmanner Nordkreises immer noch bekannt wie ein bunter Hund. Es sind die wohl bekanntesten Ämter, neben anderen im Leben des heute 84-Jährigen, in denen er die Region geprägt hat.

In dieser Woche sprach der Velberter in gemütlicher Runde im Ludgerustreff mit der Heiligenhauser ZWAR-Gruppe über sein Leben und die Politik, die er immer noch aufmerksam beobachtet. Dabei lobte er ausdrücklich den Grundgedanken hinter der ZWAR-Gruppe, Menschen „zwischen Alter und Ruhestand“, denn Nachbarschaft und Gemeinschaft müsse man leben. „Man muss miteinander sprechen und im Dialog bleiben, das passiert heute viel so wenig. Aber anders geht’s doch nicht. Vor allem nicht in einer Zeit, in der immer mehr die Maschine in den Mittelpunkt rückt“, findet er und erntete dafür Zustimmung. Seine Vorstellung von gesellschaftlichem Zusammenleben hat er so auch in der Politik geprägt. Er war beinahe 25 Jahre Bürgermeister von Velbert, bis 2002 saß er fast 20 Jahre im Bundestag und der Vater dreier Kinder und Großvater von neun Enkelkindern brennt bis heute für seine Themen und den politischen Austausch. Er bedauert: „Heute fehlt die Diskussion und die sachliche Auseinandersetzung, dass man auch mal Fehler machen darf und dass man sich für andere Menschen einsetzt.“

INFO Stationen einer langen Karriere Anfang der 60er wurde er Ausbilder in der GLW, einem gemeinnützigen Verein für die Berufsaus- und -weiterbildung, dessen Geschäftsführer er von 1969 bis 2007 war. Bürgermeister von Velbert war er von 1969 bis 1984 und von 1989 bis 1998; vorab – von 1963 bis 1964, sowie von 1984 bis 1989 – bereits in stellvertretender Position.

Er selbst kommt aus dem Handwerk, in den Fünfziger Jahren wurde er Bau- und Kunstschlossermeister, danach Ausbilder und 1961 tritt er der CDU bei, seine Tür in die Politik: Ein Lebensweg aus der Arbeitswelt, den er, wie auch so manches ZWAR-Mitglied bei heutigen Politikern oft vermisse. „Die Abgeordneten müssten eigentlich ein Abbild der Gesellschaft sein, so ist es aber nicht mehr und sie sprechen eine Sprache, die der Bürger nicht mehr versteht.“ Auch die Gewerkschaften hätten bei Weitem nicht mehr den Stand wie früher einmal. Lobende Worte findet Schemken für den ehemaligen Heiligenhauser Bürgermeister und heutigen Staatssekretär Jan Heinisch: „Er war der erste, der das Ganze progressiv angegangen ist. Er hat Flächen ausgewiesen und macht zeitnahe Politik.“ Deswegen passiere nun was in Heiligenhaus und es werde gebaut. „Heinisch kommt aus der Nachbarschaft und ich sehe mein Werk von ihm fortgesetzt.“ Pflege, Fachkräftemangel, vor allem die Infrastruktur habe Schemken selbst bewegt und das bis heute. Er bedauert, dass es die Region verpasst habe, sich an die Rheinschiene anzuschließen, „obwohl es gar nicht lange her ist, dass hinter Heiligenhaus einmal ‚Rheinland‘ stand.“ Gerade die Mittelständige Wirtschaft böte hier hervorragende Perspektiven: „Es ist eine Region, auf die wir stolz sein dürfen.“