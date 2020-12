Heiligenhaus : Schulen: Stadt investiert 765.000 Euro

Heiligenhaus Die Stadt ist Schulträger für fünf Grundschulen, die Realschule am Nordring und das Immanuel-Kant-Gymnasium verantwortlich. Derzeit gibt es Mittel aufzuteilen. Im Fokus stehen Realschule, Gesamtschule und Grundschule Schulstraße.

Auch die Stadt Heiligenhaus hat Mittel aus diesem Fördertopf zur Durchführung notwendiger Sanierungsmaßnahmen beantragt. Aktuell wird mit den bewilligten Fördermitteln eine notwendige energetische Fenster- und Außentürsanierung am östlichen Flügel der Städtischen Realschule durchgeführt. Anschließend wird im neuen Jahr der außenliegende Sonnenschutz an den neuen Fenstern, ebenfalls als Teil dieser Fördermaßnahme ergänzt. Im kommenden Jahr 2021 wird zudem die Fenstersanierung des gesamten Nordflügels der Gesamtschule an der Hülsbecker Straße beginnen. Ebenso mit in der Förderung ist der umfassende Ausbau und Umbau der Mensa für die Grundschule an der Schulstraße.