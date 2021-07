Energiemanagement in Heiligenhaus : Daten sammeln für die schlaue Stadt der Zukunft

Heiligenhaus Wie schafft man eine messtechnisch schlaue Stadt, eine Smart City? Darauf gibt es in Heiligenhaus erste Antworten.Erstes Thema: Wetterdaten.

Als erstes Teilvorhaben hat sich das Projektteam die Datenerfassung für Wetterdaten ausgesucht. Die benötigten Daten werden an zwei Messpunkten erfasst. Sensoren am Rathausplatz und in der Abtsküche messen Werte zur Luftqualität. Genauer gesagt, werden CO 2 -, Luftfeuchtigkeits- und Temperatuwerte erfasst, die gespeichert und ausgewertet werden können. So ist es ab sofort möglich Kurvenverläufe zu visualisieren und zukünftig auszuwerten.