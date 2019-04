Heiligenhaus : So kommen Radler gut in ihre Saison

KREIS METTMANN (RP) Fit ins Frühjahr: Es müssen ja nicht gleich die kompletten 40 Kilometer Panoramaradweg sein.

Start in Velbert Besonderes Event an diesem Tag ist der Start auf dem Panoramaradweg in Velbert. Die Fahrt beginnt um 11 Uhr am Freizeitpark Höferstraße und endet auf dem Aldi-Parkplatz Tönisheide. Dort erwartet die Besucher eine Ausstellung von verschiedenen Fahrradhändlern mit der Möglichkeit, E-Bikes zu testen und mehr über verschiedene Radrouten in der Region zu erfahren. Auch in Haan gibt es eine gemeinsame Ausfahrt. Mit der ADFC Ortgruppe der Stadt geht es ab 10 Uhr vom Brunnen des Alten Marktes an der Friedrichstraße über den kompletten PanoramaRadweg niederbergbahn bis Essen-Kettwig.