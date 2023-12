Heiligenhaus Empfang zum 90. Geburtstag

Ruth Ortlinghaus, Mitgründerin des Stadtmarketings, feierte ihren 90. Geburtstag im Gasthof Kuhs. Die pensionierte Bibliothekarin steht nach wie vor in erster Reihe für den Arbeitskreis, der zu Beginn „Kultur und Gesellschaft“ hieß. Die Ursprünge der ehrenamtlichen Arbeitskreis-Organisation liegen im kommenden Jahr 30 Jahre zurück. Neben der Organisation weithin beachteter Veranstaltungsreihen wie „Filmschauplätze NRW“ vor Ort ist ihr Name verbunden mit Forschung. In einem Buch zeichnete die Publizistin die Geschichte der Familie des Nobelpreisträgers John Steinbeck nach. Die hat Wurzeln in Heiligenhaus.