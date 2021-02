Arbeiten im Februar : Ruhrverband prüft Boden am Abtskücher Teich

Heiligenhaus (RP) Grünes Licht hat die Naturschutzbehörde des Kreises für Arbeiten im geschützten Landschaftsbestandteil am Abtskücher Teich gegeben.

In Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Mettmann wird der Ruhrverband in der ersten Februarwoche Bodenproben auf seinem Grundstück am Abtskücher Teich in Heiligenhaus nehmen, um die Mächtigkeit der dort vorhandenen Sedimentschicht zu ermitteln. Die Entnahme erfolgt mithilfe eines Baggers.