Sperre für Schleichweg Rossdelle: Bald wieder mit neuem Poller

Die Hauptquelle des Durchgangsverkehrs ist schon seit einigen Jahren entfallen. Zudem gab es immer wieder Schäden durch Vandalismus an der Absperreinrichtung (Schranke, Poller etc). Andererseits hatten in der Vergangenheit insbesondere die Feuerwehr und der Rettungsdienst immer wieder Probleme zum Einsatzort (umgestürzter Baum, Rettungseinsatz, etc) zu gelangen, weil der Poller nicht zu Öffnen war (Beschädigung, Schließsystem Feuerwehr).