Im Club : Ausgehen: Rock und Kabarett – pappnasenfrei

Heiligenhaus (RP/köh) Das Damen-Duo „Suchtpotenzial“ will mit dem Programm „Eskalatiooon“ am Freitag 14.. Februar, 20 Uhr, im Club an der Hülsbecker Straße für ein Stück kabarettistischer Aufklärung sorgen.

Nach der Session, am 29. Februar, geht eine bestens eingeführte Rock-Reihe im Club pappnasenfrei weiter. Im Rahmen der RockME Reihe spielen duie Gruppen „Kibbuz“ und „Tin Cabets“ (Psychedelic Rock/Funk). Tin Cabets sind vier Ruhrpott-Gewächse, ein wahlweiser Exil-Kölner plus ein Nordlicht gründeten 2018 das Sextett in Essen/Velbert, um ein ein instrumentelles Potpourri unterschiedlicher Retro-Sounds in einem neuem Konstrukt zu verschmelzen. All dies kulminiert mit geballter Kreativität während der Bandproben. Musikstile wie Soul, Funk, Reggae, (Garage & Punk) Rock, Ska und Disco schwingen in ihren Songs mit. Ihre Lieder zeigen, wie vielfältig und tanzbar die Tin Cabets musikalisch unterwegs sind. Die vier Jungs der Velberter Formation „Kibbuz“ zelebrieren ihre frühmusikalische Prägung und haben sich ganz dem Psychedelic/Space-Rock verschrieben. Hardrockartige Riffs, repetitiver Akkordmuster und atmosphärische Sounds erinnern an die frühen Floyds oder Hawkwind. Tickets kosten im vorverkauf sieben, an der Abendkasse zehn euro.