Diakoniezentrum Heiligenhaus : Reihentestung an der Schulstraße – Ergebnis am Freitag

Reihentestung an der Schulstraße – Ergebnis am Freitag

Im Diakoniezentrum an der Schulstraße gab es am Donnerstag eine Reihentestung von Bewohnern und Mitarbeitern. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus 16 Bewohner und neun Mitarbeiter sind aktuell positiv auf den Coronavirus getestet. Besuche bleiben trotzdem möglich, dazu sind aber besondere Vorsichtsmaßnahmen verbindlich.

(köh) Weiter setzt die Diakonie für das Seniorenzentrum an der Schulstraße auf engamschige Testverfahren. Für den Donnerstag war eine Reihentestung angesetzt, deren Ergebnisse nach Angaben des Träger im Lauf des Freitags erwartet werden.

Am Donnerstagnachmittag stellte sich die Lage so dar: „16 Bewohner sind Stand heute positiv auf Covid-19 getestet“, so Diakoniesprecherin Renate Zanjani. Damit wurde im Vergleich zum Mittwoch ein Fall mehr detektiert.