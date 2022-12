Helios Klinikum Niederberg Neues Medizinforum: Reha-Sport bei Long Covid

Die Lungensportgruppe von Tanja Engelen, Atmungstherapeutin am Helios Klinikum Niederberg, möchte genau hier ansetzen und bietet im Rahmen des Rehasports für Innere Medizin ab sofort einen speziellen Kurs für Menschen an, die den Folgen einer Covid-19 Erkrankung leiden. Die Trainingsintensität richtet sich dabei stets individuell nach dem aktuellen Krankheitsstatus des einzelnen Patienten. Zum Einsatz kommen Terrabänder, leichte Hanteln, Brasils und Gymnastikbälle. Von diesem speziellen Lungensport können, neben Patienten mit Post-CovidSymptomen, auch Menschen mit Lungenerkrankung wie Asthma, COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) oder auch Lungenfibrose in besonderer Weise profitieren. Dabei versteht sich Lungensport nicht als Leistungssport, sondern als gezieltes Training, das für Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen spezielle angepasst und dosiert ist.