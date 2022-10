Auch Heiligenhaus ist dabei : Regionales Kultur Programm feiert 25. Geburtstag

Heiligenhaus Politiker und Kulturfördernde trafen sich zum Festakt anlässlich des Geburtstags des erfolgreichen Landesförderprogramms im Historischen Bürgerhaus in Velbert-Langenberg.

(RP) Kulturpolitiker sowie Landeskulturfördernde aus ganz NRW feierten jetzt in einem zentralen Festakt das erfolgreiche Landesförderprogramm. Das Historische Bürgerhaus in Velbert-Langenberg bot dazu den angemessenen feierlichen Rahmen.

NRW-Kulturministerin Ina Brandes begrüßte die rund 150 Gäste aus Politik, Kulturverwaltung, -institutionen und den Gremien der zehn Kulturregionen. Ina Brandes lobte deren langjährige Arbeit, die gewährleistet, dass die Fördermittel aus dem Regionalen Kultur Programm NRW in Projekte fließen, die für die einzelnen Regionen sinnvoll und wertschöpfend sind. Im Zuge einer aktuellen Evaluierung sei das Regionale Kultur Programm NRW mit einer „Eins mit Sternchen“ bewertet worden. Denn in der einzigartigen Ausrichtung des Programms auf Kooperation läge auch in der derzeitigen Krise eine Chance: „Wir sind nur dann gut, wenn wir uns vernetzen und gemeinsam Stärken entwickeln“, so Ministerin Brandes.